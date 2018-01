Il nuovo Gundam Breaker per PS4 arriverà anche in Europa: immagini e trailer

annuncia con un trailer un nuovo gioco legato a Gundam,, disponibile nel corso del 2018 per PlayStation 4.

New Gundam Breaker per PS4 offrirà ai giocatori la possibilità di distruggere i Gunpla ostili, raccogliere le parti lasciate e cercare di costruire il proprio Gundam. Il gioco uscirà durante l'anno in corso anche in Occidente, in apertura della notizia trovate il trailer di debutto mentre in calce sono disponibili i primi screenshot del nuovo titolo dedicato al popolare robottone.

Restiamo in attesa di ulteriori informazioni e dettagli su New Gundam Breaker per PS4 e PlayStation 4 Pro.