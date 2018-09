Il nuovo modello di PlayStation 4 Pro CUH-72XX includerà dei loghi adesivi

Sony si prepara ad immettere sul mercato un nuovo modello di PlayStation 4 Pro, il CUH-72XX. Solitamente, queste nuove iterazioni non propongono nulla di realmente nuovo per i giocatori, limitandosi a modificare alcune componenti sotto al cofano della console.

Stando a quanto riferito da Gearnuke, pare che nelle confezioni dei modelli CUH-72XX verrà incluso un interessante bonus per tutti gli acquirenti, ovvero una coppia di loghi PlayStation adesivi, uno bianco e l'altro colorato. Potete ammirarli in apertura di notizia.

Non sappiamo esattamente quando verranno inviati ai distributori i nuovi modelli CUH-72XX, ma il ricambio con il precedente modello CUH-71XX, messo in commercio con il lancio di Spider-Man e della PS4 Pro Million Edition, avverrà in maniera graduale. A giudicare da alcune foto trapelate in rete, il bundle dedicato a Red Dead Redemption 2 includerà sicuramente il modello CUH-72XX. Come vi sembrano questi adesivi? Vi piacciono?

Cogliamo l'occasione per ricordare che il titolo di Rockstar Games, e quindi i bundle ad esso associati, verranno pubblicati il prossimo 26 ottobre.