Il nuovo Nintendo Direct andrà in onda il 13 settembre?

Come sappiamo, Nintendo ha deciso di rimandare il Direct previsto per la scorsa notte a causa del Terremoto di Hokkaido che ha sconvolto il Giappone, la casa di Kyoto comunicherà presto una nuova data per la trasmissione ma i dataminer di Splatoon 2 sembrano averla già scoperta...

Nel codice sorgente di Splatoon 2 sono stati rimossi i riferimenti alla data del 7 settembre per l'arrivo del nuovo Starfish Mainstage e di alcuni oggetti per la modalità Salmon Run, contenuti che avrebbero dovuto fare la loro comparsa oggi dopo una presentazione nel Direct.

I contenuti in questione sono ora previsti per il 14 settembre e questo ha portato a pensare che il nuovo Direct possa andare in onda il giorno prima, ovvero il 13 settembre, tuttavia al momento si tratta solamente di speculazioni non confermate.

Tra i protagonisti del nuovo Direct troveremo probabilmente Yoshi's Crafted World, inoltre recentemente è emersa una lista dei possibili titoli in arrivo nei prossimi mesi su Switch, tra cui Animal Crossing Town Founder, Ice Climbers Party Break the Ice, Mario, Sonic and Pac-Man at the 2020 Tokyo Olympic Games, New Super Mario Bros Collection, Overwatch e Pikmin 4...