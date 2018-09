Il nuovo Nintendo Direct è in programma per venerdì 14 settembre? (Rumor)

La scorsa settimana Nintendo aveva in programma di trasmettere un Direct nella notte tra il 6 e il 7 settembre, lo show è stato poi annullato a seguito del Terremoto di Hokkaido, in segno di rispetto per le vittime della tragedia. Trapela ora una nuova possibile data per la messa in onda del Direct...

Secondo alcuni rumor, il nuovo Nintendo Direct andrebbe in oda giovedì 13 settembre, a mezzanotte di venerdì 14 settembre in Italia, mantenendo quindi invariato l'orario rispetto alla prima trasmissione programmata. Al momento non ci sono conferme ma la stessa data è stata trovate anche nel codice sorgente del più recente aggiornato di Splatoon 2: che siano in arrivo nuovi contenuti annunciati proprio durante il Direct? L'ipotesi è molto probabile.

Restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Nintendo, una conferma ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o al più tardi nella giornata di domani.