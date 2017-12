Il nuovo progetto di From Software potrebbe essere Tenchu, secondo una teoria

è stata una delle protagoniste indiscusse deigrazie all'di un nuovo, e misterioso,

La curiosità è prevedibilmente alle stelle, e le ipotesi sulla sua identità già si sprecano. Fino a poco fa il più gettonato sembrava essere un ipotetico Bloodborne 2, visto il chiaro riferimento al sangue e lo slogan utilizzato, "Shadows Die Twice". Ora però sta circolando in rete una nuova teoria, secondo la quale il nuovo progetto potrebbe essere legato a Tenchu, una serie al cui sviluppo ha contribuito anche From Software.

Innanzitutto, in molti escludono a prescindere Bloodborne poiché è una IP Sony, e sembra che la casa giapponese non abbia avuto nulla a che fare con l'annuncio di ieri notte. Non viene menzionata durante il filmato, e non è nemmeno stata coinvolta in prima persona con l'organizzazione dell'evento. Nel filmato, inoltre, sono visibili dei documenti giapponesi, scritti a mano con caratteri kanji in corsivo, che potrebbero appartenere a dei ninja. Un altro elemento degno di nota potrebbe essere la presenza di una Kunai, un'arma da taglio tipica dei delle spie giapponesi in questione, visibile tra le ombre nel trailer dopo un piccolo trattamento con Photoshop.

Cosa ne pensate? Bloodborne o Tenchu, quale delle due teorie è più probabile secondo voi? Ovviamente, non va nemmeno esclusa la possibilità che si tratti di una IP del tutto inedita.