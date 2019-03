Il nuovo Racconto Perduto di Grecia arriva in Assassin's Creed Odyssey a fine marzo

Nel corso del mese di Marzo, Assassin's Creed Odyssey si prepara a ricevere alcune interessanti aggiunte contenutistiche, su cui il Team di Sviluppo ci propone i primi dettagli.

Particolarmente corpose le informazioni relative all'approdo del Titolo di un nuovo Racconto Perduto della Grecia. Quest'ultimo infatti dispone già di una data di pubblicazione precisa. Intitolato "Un Amico per cui Morire", il nuovo contenuto approderà su PC, Playstation 4 ed Xbox One il prossimo martedì 26 marzo.

Come di consueto, l'aggiornamento introdurrà una nuova missione, al cui adempimento potremo dedicarci nei panni del nostro alter-ego videoludico. Di seguito, vi riportiamo la sinossi di "Un Amico per cui Morire", così come proposta dal Team di Ubisoft:"In Un amico per cui morire, Barnaba è tormentato da deliranti allucinazioni di una persona cara dopo un incontro in un accampamento di banditi. Ti confiderà ciò che ha visto e ti chiederà aiuto per fare luce su queste visioni... e per scoprire se hanno un fondo di verità". Per accedere a questo contenuto, i giocatori e le giocatrici dovranno aver raggiunto almeno il Capitolo 5 della Storia principale di Assassin's Creed Odyssey.



In chiusura, ricordiamo ai Lettori che è attualmente già disponibile il Terzo DLC de L'eredità della Prima Lama: sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Stirpe, a cura di Francesco Fossetti.