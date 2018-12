Il nuovo Sakura Wars è in sviluppo presso gli autori di Valkyria Chronicles

In primavera, SEGA of Japan ha confermato il ritorno di Sakura Wars, con un nuovo episodio in lavorazione e apparentemente previsto per il 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. Oggi emergono nuovi dettagli a riguardo...

Secondo quanto riportato da Famitsu (e tradotto in inglese da DualShockers) il nuovo Sakura Wars (Shin Sakura Taisen) sarebbe in lavorazione presso il team responsabile della serie Valkyria Chronicles. La notizia è stata confermata da Shun Nakamura, capo del Sonic Team e dell'unità CS2 di SEGA, che include anche il team autore di Valkyria.

Sakura Wars dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno fiscale 2019 (31 marzo 2020) su PS4 e Xbox One, non è chiaro chiaro se siano previste versioni per altre piattaforme, il prossimo anno SEGA dovrebbe togliere ufficialmente i veli a questo progetto.