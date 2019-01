Il nuovo shooter AAA di People Can Fly è incredibilmente ambizioso

Dopo aver riacquisito la sua indipendenza nel 2015, lo studio polacco People Can Fly - famoso per Painkiller, Bulletstorm e Gears of War: Judgement - ha stretto una partnership con Square Enix per la creazione di uno shooter tripla A.

Il team non ha mai svelato dettagli concreti sul progetto, ma in una recente intervista concessa a Dualshockers il CEO Sebastian Wojciechowski ha svelato alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo e sul rapporto con la compagnia giapponese. "Le ambizioni di questo titolo sono cresciute a dismisura da quando è stato avviato nel 2015. L'idea alla base, in ogni caso, non è cambiata", ha dichiarato. "Posso solo parlare bene del rapporto di cooperazione con Square Enix. Un team dedicato della compagnia ci sta aiutando nello sviluppo in tutti i settori: design, tecnico, produzione e artistico. Si sono inoltre presi la responsabilità della distribuzione, della vendita e del marketing del gioco".

Nell'attesa di scoprire maggiore informazioni sul progetto, fa senza dubbio sapere che, grazie all'aiuto di Square Enix, People Can Fly sia riuscita ad incrementare la portata della sua creatura, attualmente in fase di gestazione. Alla luce di quanto riferito, è molto probabile che il reveal si stia facendo attendere a causa dell'aumento delle ambizioni del team, piuttosto che a dei problemi di sviluppo.