Il nuovo titolo di Yacht Games sarà rivelato al PAX East a fine Marzo

Non c'è solo Shovel Knight nei piani di Yacht Games, che ha annunciato che il proprio nuovo titolo sarà presentato durante il PAX East di Boston previsto per fine Marzo, insieme agli altri progetti per il loro ormai affermato videogame più celebre.

Durante la stessa occasione sarà infatti presentato Shovel Knight: King of Cards e Shovel Kight Showdown, le due ultimi espanzioni della saga, ma verrà mostrato per la prima volta anche il loro nuovo videogame ancora non annunciato.

Non è ancora chiaro se si tratterà di un videogioco sviluppato dalla stessa software house o soltanto pubblicato da questi ultimi, dato che Yacht Games ha infatti già pubblicato nel 2016 il videogame Azure Striker Gunvolt.

Per il momento il nuovo progetto della software house è ancora avvolto nel mistero, ma è stata recentemente diffusa una prima immagine teaser del gioco, che potete trovare in calce alla news: un personaggio armato di una katana nelle rovine di una città.

Si tratta dunque di un ulteriore motivo per seguire il PAX East, che avrà luogo quest'anno dal 28 al 31 Marzo. Come vi abbiamo raccontato infatti, in quell'occasione anche Gearbox ha intenzione di tenere un panel e di svelare i prossimi nuovi progetti, incluso, sembrerebbe, Borderlands 3.

Cosa vi aspettate dal nuovo videogame della software house?