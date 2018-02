Il nuovo trailer di Attack on Titan 2 ci offre una dettagliata panoramica sul gioco

ha rilasciato un nuovo trailer per il secondo action game ispirato al manga partorito dalla mente geniale del sensei Hajime Isayama,. Sequel diretto di A.O.T. Wings of Freedom approderà in Europa a marzo.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer offre una dettagliata panoramica sul gioco, mettendo in risalto non solo la storia, ma anche il multiplayer online e locale, e le molteplici novità introdotte da questo sequel. Diversamente dal primo episodio, i giocatori potranno innanzitutto creare un proprio avatar personalizzabile, intrappolare i Giganti con reti speciali, e ingaggiare battaglie ben più ardue e movimentate di quelle proposte dal titolo lanciato nel 2016.



Una serie di artwork riportati di seguito, invece, ci mostra i primi otto costumi DLC che saranno rilasciati in Giappone fra il 15 ed il 22 marzo prossimi. Tre ulteriori set di costumi non ancora rivelati diverranno rispettivamente disponibili a partire dal 29 marzo, 5 aprile e 12 aprile.



Attack on Titan 2 (o A.O.T. 2, se preferite) raggiungerà le sponde occidentali il prossimo 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e solo in versione digitale per PC Windows su Steam. In Giappone, infine, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo, anche su PlayStation Vita.