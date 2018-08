Il nuovo trailer di Battlefield V mostra le classi e la personalizzazione delle armi

Nel corso della conferenza Microsoft alla GamesCom 2018 è arrivato anche un nuovo filmato di Battlefield V, che mostra alcuni aspetti legati alla personalizzazione.

Nel nuovo sparatutto EA DICE ambientato durante la seconda guerra mondiale ogni classe disporrà di armi e abilità uniche. Una scelta del genere spingerà i giocatori a collaborare e per avere la meglio sugli avversari. Il gioco implementerà inoltre una serie di obiettivi che, una volta completati, sbloccheranno mimetiche e accessori per personalizzare sia l'aspetto del proprio alter ego digitale che quello delle varie bocche da fuoco. Anche se non presente all'uscita del gioco, ci sarà anche la possibilità di personalizzare i vari veicoli presenti in Battlefield V.

Vi ricordiamo che Battlefield V arriverà il prossimo 19 ottobre su PC (solo su Origin), PlayStation 4 e Xbox One e la modalità battle royale non sarà sviluppata direttamente da EA DICE.