Il nuovo trailer di Metro Exodus è dedicato alle armi

Deep Silver ha pubblicato il Weapons Trailer di Metro Exodus: ricco di filmati inediti e immagini delle iconiche armi fatte a mano nella Russia post-apocalittica, questo trailer rivela il devastante arsenale di armi utilizzate da Artyom e dalla sua banda di Spartans.

La serie Metro è sempre stata famosa per le sue uniche armi da fuoco: per Metro Exodus, 4A Games ha completamente revisionato il sistema di armi, assicurandosi che ogni arma fosse meccanicamente funzionale e potesse essere personalizzata sul campo, consentendo centinaia di permutazioni tattiche. Ora le armi devono essere pulite e conservate a dovere per evitare il surriscaldamento e il blocco, aggiungendo così un'altra dimensione al coinvolgente gameplay di Metro.

Oltre al Weapons Trailer, Deep Silver pubblicherà nelle prossime settimane ulteriori video che approfondiranno le quattro classi principali di armi: Pistole, Fucili a canna, Carabine e Armi speciali. Questi video mostreranno solo una minima parte delle possibili combinazioni che i giocatori potranno mettere in atto nelle desolate terre russe. Metro Exodus uscirà il 15 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.