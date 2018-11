Il nuovo trailer di PlayStation Classic invita i giocatori a fare la storia

A meno di due settimane dal lancio sul mercato di PlayStation Classic, versione mini della storica prima console di casa Sony, la compagnia giapponese ha ben pensato di pubblicare un nuovo trailer per assicurarsi l'interesse dei giocatori più nostalgici.

Il filmato, intitolato "Gioca alla storia, fai la storia", offre una panoramica dei giochi pre-caricati sulla piccola console, tra cui Tekken 3, Ridge Racer Type 4 e Metal Gear Solid. Ciò che viene mostrato a schermo, in realtà, è stato realizzato per l'occasione con una grafica 3D volutamente retro, che ricorda quella dei titoli della seconda metà degli anni '90 che hanno fatto la storia di PlayStation.

PlayStation Classic verrà lanciata sul mercato il prossimo 3 dicembre al prezzo di 99,99 euro. Nei giorni scorsi è tornata disponibile su Amazon.it: preordinandola ora, vi assicurerete la consegna in tempo per il day-one. Ricordiamo che la PlayStation Classic includerà ben 20 giochi preinstallati, tra i quali saranno inclusi, oltre a quelli sopramenzionati, anche Rayman, Final Fantasy VII, Syphon Filter, Grand Theft Auto e Oddworld Abe’s Oddysee. Nella confezione ci saranno due controller cablati (non Dualshock), un cavo HDMI, un cavo USB per l'alimentazione e la manualistica.