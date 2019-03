Il nuovo trailer di The Elder Scrolls Online ci porta ad Elsweyr

Dopo aver lanciato Wrathstone su PS4 e Xbox One, le alte sfere di Bethesda e gli sviluppatori degli studi ZeniMax Online confezionano un nuovo video di The Elder Scrolls Online per mostrarci alcune delle aree che caratterizzeranno Elsweyr, la prossima regione esplorabile del loro apprezzato MMORPG.

La nuova area che visiteremo durante la Stagione del Drago contribuirà ad ampliare il lore, la narrazione e l'esperienza ruolistica offerta agli appassionati di ESO permettendoci di abbronzarci al Sole cocente dei deserti che imperlano il paesaggio di Elsweyr, la patria dei Khajit.

Il nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online ci darà quindi la possibilità di immergerci nella storia, nella cultura, nella mitologia e nella vita di tutti i giorni dei khajiti, con missioni e attività da svolgere contro banditi e Imperiali attraversando insediamenti pittoreschi, aridi deserti e praterie rigogliose.

Il lancio di The Elder Scrolls Online: Elsweyr è previsto per il 4 giugno su Xbox One e PlayStation 4 e in accesso anticipato su PC e Mac OS dal 20 maggio. La prenotazione di Elsweyr garantisce l'accesso immediato alla cavalcatura Rahd-m’Athra, al gioco di base di Elder Scrolls Online, ai capitoli Morrowind e a Summerset, oltre allo sblocco del costume Noble Clan-Chief, del Blue Dragon Imp e della Baandari Peddler Crate all'uscita della nuova espansione Elsweyr.