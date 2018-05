Il nuovo trailer di Vampyr vi mostra quanto potrete essere cattivi nel gioco

Dontnod Entertainment, gli sviluppatori di Life is Strange, hanno appena pubblicato un nuovo video gameplay per il loro prossimo titolo, l'RPG Vampyr. La loro ultima fatica è ambientata nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, e vi metterà nei panni del dottor Jonathan Reid che, infettato da uno dei suoi pazienti, diventerà un vampiro.

Il video gameplay condiviso dagli sviluppatori si concentra sulle azioni più violente e crudeli che potrete compiere all'interno del gioco, non solo ai danni degli ignari cittadini ma soprattutto nei confronti dei vostri nemici, che non esiteranno ad attaccarvi non appena vi vedranno gironzolare per le strade di Londra. Non a caso, il titolo del trailer è proprio "Becoming the Monster".

L'uccisione di alcuni NPC potrebbe avere delle ripercussioni severe sulla vostra storia, mentre potrete causare il collasso di un intero distretto se ne eliminerete troppi: starà a voi decidere chi meriterà di morire e chi no, ma soprattutto chi sarà degno di donare il proprio sangue alla vostra giusta causa, rendendovi più forte di giorno in giorno.

Attenzione però: alcune delle abilità più potenti sono temute persino dai vampiri stessi. Quali saranno i costi delle vostre decisioni?

Il titolo è atteso il 5 giugno su PC, Xbox One, PS4, ed il team ha già annunciato che non sarà più possibile tornare indietro una volta ucciso un NPC, feature che renderà ancor più fondamentale scegliere la cosa giusta da fare, o la più necessaria. Se avete dei dubbi sul fatto che il vostro PC possa reggere Vampyr, potete controllare qui i requisiti minimi e consigliati.