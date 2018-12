Il nuovo update di Destiny 2 ci invita a combattere nella Forgia di Izanami

Come ampiamente preannunciato da Bungie, l'ultimo reset delle attività settimanali di Destiny 2 ha portato in dote un nuovo aggiornamento per il kolossal sparatutto ad ambientazione sci-fi di Activision su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La novità più interessante dell'update 2.1.3 del 19 dicembre è certamente rappresentata dalla Forgia di Izanami, la terza delle quattro attività da intraprendere nella Stagione della Forgia una volta acquistata la singola espansione Armeria Nera o l'intero pacchetto dell'Annual Pass che comprende tutti i DLC che verranno pubblicati da Bungie da qui a metà 2019.

Il trailer di presentazione confezionato dagli autori di Bellevue ci mostra alcune delle sfide che dovremo affrontare nella Forgia di Izanami, con ondate di Vex da abbattere sullo sfondo delle arcologie del planetoide Nessus.

Per venire incontro ai giocatori che non possiedono ancora il livello di Potere sufficiente per sopravvivere alle battaglie della Stagione della Forgia, gli sviluppatori statunitensi hanno reso più semplice il raggiungimento del livello 600 attraverso gli Engrammi Esotici ed Eccelsi ottenuti completando le attività offerteci dai PNG sparsi tra la Torre dell'ultima città della Terra e gli altri luoghi del Sistema Solare tanto cari ai Guardiani di Destiny 2.