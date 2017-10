Il nuovo update di Xbox One è disponibile per gli insider, ci sono anche i doni

ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per, attualmente disponibile esclusivamente per gli utenti insider del circuito alpha.

Il nuovo update 1711.171024-1923 introduce numerose novità, tra le quali spicca senz'altro la possibilità di effettuare dei doni, la cui esistenza era già stata ipotizzata diversi giorni fa. Gli utenti potranno regalare ai propri amici giochi per Xbox One, contenuti scaricabili come pacchetti di mappe e armi, abbonamenti a Xbox Live Gold e persino Xbox Game Pass. Sarà sufficiente premere sul pulsante "Compra come un regalo" durante la procedura di acquisto e scegliere l'amico a cui inviare il contenuto scelto.

Le novità, chiaramente, non si fermano qui. D'ora in avanti le impostazioni della console saranno salvate sul cloud e potranno, eventualmente, essere applicate con un semplice tocco al momento del login su una nuova console. La funzionalità TV & OneGuide è stata potenziata, così come le applicazioni per iOS e Android, che permetteranno di completare il set up di Xbox One X durante il download del day-one update.

I giochi senza Achievement possono finalmente essere nascosti dal profilo pubblico e personale (pare che questa sia una delle funzionalità più richieste dall'utenza), mentre delle piccole anteprime dei Game Hub nella Guida permettono di accedere ai contenuti in maniera più rapida e senza lasciare l'azione. Queste non sono le uniche novità introdotte: per tutte le altre vi consigliamo di leggere il lungo changelog disponibile sul forum degli insider.

Vi ricordiamo, infine, che Xbox One X è attesa sugli scaffali per il 7 novembre 2017 al costo di 499 euro.