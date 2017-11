Il nuovo Valkyria Chronicles uscirà su PC e console casalinghe?

ha aggiornato il sito teaser di "" con l'aggiunta delle sagome di due personaggi, probabilmente i protagonisti della nuova avventura che verrà svelata il prossimo 20 novembre.

Oltre alle sagome, la scheda prodotto sul sito SEGA sembra svelare le piattaforme di destinazione, ovvero PC e console casalinghe non meglio specificate. A quanto sembra dunque non si tratterà di un progetto destinato al mercato mobile, come inizialmente ipotizzato, bensì di un nuovo episodio dedicato alle maggiori piattaforme.

Nessun altro dettaglio è trapelato al momento, il reveal del nuovo gioco della serie Valkyrie è atteso per la prossima settimana e più precisamente per il 20 novembre, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti in merito.