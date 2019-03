Il nuovo Vampire The Masquerade sarà annunciato questa settimana?

Da tempo si parla del possibile ritorno di Vampire The Masquerade e sembra che l'annuncio del nuovo episodio della serie (sequel o reboot, non è ancora certo) possa avvenire questa settimana durante la GDC di San Francisco.

Paradox ha pubblicato su Facebook alcune immagini accompagnate da una didascalia che recita "succederà qualcosa il 21, ma cosa? Forse troveremo la nostra anima gemella? Date una occhiata a TenderBeta.com per tutti gli aggiornamenti"...

Tender è una applicazione stile Tinder lanciata da Paradox Interactivecome parte della campagna teaser di un nuovo gioco, titolo che sembra essere proprio l'erede spirituale di Vampire The Masquerade Bloodlines.

Paradox Interactive possiede ora interamente i diritti della serie Vampire, precedentemente in mano a CCP, il nuovo episodio potrebbe essere un remastered del già citato Bloodlines ma non è escluso che possa trattarsi di un progetto inedito magari sullo stile di Vampire The Masquerade We Eat Blood, uscito nel 2017 su smartphone iOS e Android.

Ne sapremo probabilmente di più durante la settimana appena iniziata...