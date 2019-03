Il nuovo video di Final Fantasy XV celebra l'uscita di Episode Ardyn

Per festeggiare l'uscita di uscita di Final Fantasy XV Episode Ardyn assieme a tutti gli appassionati di JRPG su PC, PlayStation 4 e Xbox One, le alte sfere di Square Enix confezionano il video "La Verità di Lucis" per tratteggiare i contorni del quadro narrativo di questo contenuto aggiuntivo.

In Episode Ardyn possiamo infatti impersonare l'acerrimo nemico di Noctis, Ardyn Lucis Caelum, per immergerci ancora una volta nelle atmosfere di Final Fantasy XV e fare luce, si spera definitivamente, sui segreti di un passato e di un destino cancellati dalla storia ufficiale di Lucis.

Ambientato 35 anni prima dell'epopea vissuta dagli emuli di Noctis nella campagna principale di Final Fantasy 15, Episode Ardyn avrebbe dovuto formare l'arco narrativo aggiuntivo The Dawn of the Future. L'abbandono di Hajime Tabata dal progetto ha però stravolto i piani post-lancio di Square Enix su FFXV e spinto gli sviluppatori nipponici a sganciare questo episodio da quelli successivi di Aranea, Lunafreya e Noctis che, difatti, non vedranno mai la luce. Ad Episode Ardyn spetterà così il non facile compito di concludere nel migliore dei modi la storia e tessere gli ultimi intrecci narrativi di Final Fantasy XV.

Prima di lasciarvi al video di lancio di Episode Ardyn su PC, PS4 e Xbox One, su queste pagine trovate un interessante articolo di Gabriele Laurino che ripercorre la straordinaria carriera di Hajime Tabata.