Il nuovo Yoshi per Nintendo Switch non è presente all'E3 2018

In tanti speravano vedere il nuovo titolo di Yoshi per Switch nel corso del Direct odierno, ma così non è stato. Purtroppo, Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager presso Nintendo of America, ha annunciato che il gioco non è presente in fiera.

"In realtà sta facendo grandi progressi, ma gli sviluppatori hanno deciso di prendersi un po' più di tempo per migliorarlo ulteriormente, per questo motivo non lo mostreremo quest'anno allo show, ma condivideremo ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi del 2018", ha affermato il dirigente. Pare proprio che dovremo aspettare ancora qualche tempo per saperne di più del nuovo Yoshi per Nintendo Switch, che, per il momento, resta ancora privo di una finestra di lancio.