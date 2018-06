Il nuovo Yoshi per Nintendo Switch è stato rinviato al 2019

Le prime avvisaglie negative erano arrivate già nella giornata di ieri, quando Nintendo ha confermato che il nuovo Yoshi per Nintendo Switch (ancora privo di un nome definitivo) non sarebbe stato protagonista del Direct tenuto dalla casa di Kyoto in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles.

A proposito dell'assenza in fiera del gioco, la grande N aveva così dichiarato: "In realtà sta facendo grandi progressi, ma gli sviluppatori hanno deciso di prendersi un po' più di tempo per migliorarlo ulteriormente, per questo motivo non lo mostreremo quest'anno allo show, ma condivideremo ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi del 2018".

Arriva oggi una notizia ancor peggiore per chi aspettava con trepidazione l'arrivo del titolo: il nuovo Yoshi è stato infatti rinviato al 2019, e non sbarcherà più quindi su Nintendo Switch entro l'anno corrente.