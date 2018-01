Il nuovo Yoshi per Nintendo Switch uscirà a fine giugno?

è stato uno dei grandi assenti del Nintendo Mini Direct dell'11 gennaio, focalizzato principalmente sulle novità in arrivo durante la primavera. Questo vuol dire che il gioco uscirà in un periodo successivo? Probabilmente sì e una prima conferma sembra arrivare dai listini di Amazon Italia.

Secondo il noto rivenditore, Yoshi per Nintendo Switch sarà disponibile dal 29 giugno 2018, una data forse troppo precisa per essere un semplice placeholder, sebbene al momento la notizia sia da prendere con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.

E' probabile in ogni caso che Nintendo abbia scelto l'estate come finestra di lancio di Yoshi Switch, la primavera vedrà infatti l'arrivo di titoli come Donkey Kong Country Tropical Freeze, Kirby Star Allies e Mario Tennis Aces.