Il nuovo Zelda per Switch uscirà prima del previsto?

23 Novembre 2018, ore 13:51 di Davide Leoni

Imran Khan di GameInformer ha parlato del futuro della serie The Legend of Zelda in un recente podcast, ribadendo come a suo avviso il gioco potrebbe uscire prima di quanto si possa pensare... Ben Hanson (redattore della rivista) ha ipotizzato che il prossimo Zelda sia in fase di sviluppo presso il team che ha realizzato The Legend of Zelda TriForce Heroes, il gioco dovrebbe offrire meccaniche co-op con un focus particolarmente incentrato sul multiplayer. A questo punto Khan aggiunge che "il prossimo Zelda uscirà prima di quanto si possa pensare. Presto parlerò con voi di alcune cose" mentre alla domanda riguardo la presenza di dinamiche co-op, l'editor di GameInformer risponde con un laconico "non proprio..." Difficile al momento saperne di più, sembra comunque che il nuovo Zelda sia effettivamente in fase di sviluppo già da qualche tempo, mentre non ci sono dettagli riguardo la possibile finestra di lancio.

Quanto è interessante?







9