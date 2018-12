Il Pacchetto Celebrativo di Fortnite per PlayStation 4 è Gratis col PS Plus

In concomitanza con l'aggiornamento 7.10 di Fortnite, i vertici di Epic Games e le alte sfere di Sony decidono di fare un regalo a tutti gli abbonati a PlayStation 4 offrendo il download gratuito del Pacchetto Celebrativo per tutti gli appassionati del battle royale più famoso e giocato del mondo.

Il contenuto aggiuntivo è già scaricabile gratis sul PlayStation Store da tutti gli utenti PS Plus e comprende al suo interno il Costume Prodigio, il Dorso Decorativo Tabulatore e l'Emoticon Pizza 2D.

Non è la prima volta che Epic e Sony lanciano una simile iniziativa e probabilmente non sarà neanche l'ultima: già a febbraio, infatti, l'utenza PS4 iscritta al servizio PS Plus ha potuto effettuare il download gratuito di un DLC esclusivo con un costume e un deltaplano, un pacchetto che oltretutto è ancora presente nel catalogo digitale dello Store per coloro che non lo ha ancora riscattato.

L'offerta legata al nuovo Pacchetto Celebrativo disponibile da oggi, 18 dicembre, è perciò riservata ai soli abbonati a PlayStation Plus su PS4 e, salvo ulteriori comunicazioni da parte di Epic Games, non verrà riproposta sulle altre piattaforme come Xbox One, PC, Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android. Cosa ne pensate degli oggetti di questo contenuto aggiuntivo gratuito per Fortnite Battaglia Reale?