Il Pacchetto Laguna di Fortnite è finalmente disponibile: include skin, dorso e copertura

Dopo una lunga serie di leak e speculazioni, il Pacchetto Laguna di Fortnite è finalmente disponibile per l'acquisto su tutte le piattaforme, in vendita su PC, PS4, Xbox One, Switch e Mobile. Ma cosa contiene esattamente questo nuovo Starter Pack?

Il nuovo Pacchetto Laguna è in vendita a 4.99 euro ed include i seguenti oggetti estetici:

600 V-Buck

Costume Laguna

Dorso decorativo Strimpellata Ananas

Copertura Ananas

"I V-Buck sono una valuta di gioco utilizzabile in modalità Battaglia reale (PvP), nella modalità Creativa o nella campagna Salva il mondo (PvE). In modalità Battaglia reale e Creativa puoi acquistare nuove personalizzazioni per il tuo eroe, il deltaplano o il piccone. In Salva il mondo puoi acquistare pacchetti carte Lama pignatta contenenti armi, progetti trappola, nuovi eroi e molto altro ancora!"

Ricordiamo che sono ancora disponibili le skin di San Patrizio per Fortnite Battle Royale, queste ultime hanno fatto la loro comparsa ieri ma potranno essere acquistate ancora per pochissime ore!