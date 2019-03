Il papà di Super Metroid svela perchè Metroid 64 non è mai uscito

Lava Cut Content ha recuperato alcune vecchie interviste a Yoshio Sakamoto, direttore di Super Metroid, con l'obiettivo di indagare su un grande mistero: perchè Metroid non è mai uscito su Nintendo 64?

Nonostante i tanti rumor su Metroid 64, il progetto non si è mai concretizzato ed i fan all'epoca hanno dovuto aspettare ben otto anni per un nuovo capitolo della serie... Ricostruendo la vicenda tramite le vecchie interviste in questione, scopriamo che Sakamoto non era interessato ad un gioco 3D, del resto a metà degli anni '90 la tecnologia era ancora molto acerba ed un Metroid tridimensionale (in terza o prima persona) sarebbe stato un vero azzardo. Di contro, il controller del Nintendo 64 non permetteva un facile approccio al 2D, il producer di Super Metroid ha passato molto tempo a studiare un possibile layout dei controlli ma senza successo.

Di fatto, Metroid 64 non è mai entrato in produzione e dunque non esistono build, prototipi, demo o concept di questo progetto. Sakamoto afferma che all'epoca "Nintendo aveva contattato uno studio esterno" per la produzione del gioco ma come ribadito, i lavori non sono mai iniziati nemmeno per quanto riguarda la fase concept.

Dopo il grande successo di Super Metroid (1994) i fan hanno dovuto attendere il 2002 per vedere Samus nuovamente in azione con Metroid Prime per GameCube (primo capitolo 3D della serie, sviluppato da Retro Studios) e Metroid Fusion per Game Boy Advance. Ad oggi, aspettiamo con ansia Metroid Prime 4, inizialmente atteso per il 2019 ma rimandato a data da destinarsi...