Il PEGI introduce un nuovo bollino sulle confezioni dedicato alle microtransazioni

Il Pan European Game Information (PEGI) ha annunciato l'introduzione di un nuovo bollino che presto farà la sua comparsa sulle confezioni europee dei videogiochi. Il simbolo in questione metterà in luce la presenza di acquisti in-app e microtransazioni.

Il bollino rappresenta una carta di credito così da rendere chiaro il fatto che all'interno del gioco sarà possibile acquistare ulteriori contenuti utilizzando denaro reale. Uno strumenti utile in particolar modo per i genitori, che secondo un sondaggio condotto da IPSOS non sarebbero sufficientemente informati riguardo la possibilità di effettuare acquisti all'interno dei videogiochi comprati per i propri figli.

Il nuovo bollino PEGI farà il suo debutto entro la fine dell'anno, giusto in tempo per la stagione natalizia, periodo in cui il volume d'affari legato all'acquisto di videogiochi subisce una notevole crescita.