Il picchiaduro 2D Omen of Sorrow ha una data d'uscita

Gli sviluppatori di Omen of Sorrow hanno annunciato la data d'uscita del loro titolo con un nuovo trailer che ne mostra le principali caratteristiche.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Omen of Sorrow è un particolare picchiaduro bidimensionale il cui roster è composto da dodici creature tipiche dell'immaginario horror come vampiri, mummie, licantropi e chi più ne ha più ne metta.

Dal trailer emergono alcune delle modalità presenti nel titolo quali una campagna in singleplayer che presenterà variazioni nel gameplay, diverse modalità da giocare offline e la possibilità di affrontare altri giocatori online. Gli sviluppatori sostengono anche di aver implementato il GGPO Rollback Netcode, il quale permetterà di giocare online in maniera fluida e senza ritardi.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Omen of Sorrow arriverà il prossimo 8 novembre 2018 esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.