Il picchiaduro di Arika si chiamerà Fighting EX Layer; beta prevista per l'11/12

Il misterioso picchiaduro annunciato ad inizio anno da- sviluppatore di- ha ora un nome ufficiale:. I giocatori potranno provare il titolo in versione demo a partire dall'11 dicembre su

Per i più giovani, ricordiamo che Street Fighter EX è una serie di picchiaduro tridimensionali sviluppata da Arika a partire dal 1996. Alcuni dei suoi personaggi originali, come Skullomania e Doctrine Darksono, restano tutt'oggi ben impressi nella memoria dei fan, tanto da fare il loro ritorno in Fighting EX Layer.

I curiosi possono provare il picchiaduro grazie ad una beta che sarà messa a disposizione dei giocatori dall'11 dicembre su console PlayStation 4.