Il picchiaduro a scorrimento Raging Justice arriva a maggio, annunciato un nuovo eroe

MakinGames (team formato da ex membri di Rare) e Team17 hanno annunciato che il picchiaduro a scorrimento Raging Justice uscirà il prossimo 8 maggio in formato digitale su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Gli sviluppatori hanno anche annunciato un nuovo personaggio giocabile, ovvero Ashley King, teenager con uno zainetto sempre pronto da usare per mettere KO i nemici. Raging Justice è un picchiaduro a scorrimento 2D che riprende il concept alla base di titoli come Streets of Rage e Final Fight.

La città è nel chaos, i membri di una cattivissima gang imperversano per le strade, toccherà a noi liberare la zona dalla feccia e ristabilire la pace. Il gioco supporta la co-op locale e le classifiche online. Al momento non è previsto il lancio di una versione retail, Team17 non ha comunque escluso del tutto questa possibilità.