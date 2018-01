Il platform Rad Rodgers uscirà a febbraio su Xbox One e PS4

lanceranno il 21 Febbraio Rad Rodgers per PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Il prezzo è fissato a 19,99 euro, tutti i possessori della versione PC riceveranno un aggiornamento gratuito che include tanti nuovi contenuti.

Tra le novità dell'update PC troviamo i seguenti contenuti, già inclusi nelle edizioni console:

Classifiche : Guadagna punti alla fine di ogni livello e combatti con gli amici per raggiungere la vetta delle classifiche

: Guadagna punti alla fine di ogni livello e combatti con gli amici per raggiungere la vetta delle classifiche Cappelli : Sblocca più di 20 diversi cappelli durante il gioco e personalizza quello di Rad Rodgers

: Sblocca più di 20 diversi cappelli durante il gioco e personalizza quello di Rad Rodgers Nuovi Livelli Bonus Pogo Vertigo : Afferra un Pogo Stick, e vedi fino a che punto puoi raggiungere nuovi livelli verticali di Pogo Vertigo

: Afferra un Pogo Stick, e vedi fino a che punto puoi raggiungere nuovi livelli verticali di Pogo Vertigo Nuovi Sblocchi : Sblocca gli art work dei dietro le quinte delle scene in ogni parte del gioco

: Sblocca gli art work dei dietro le quinte delle scene in ogni parte del gioco Nuovi Puzzle Pixelverse : I Pixelverses sono stati ridisegnati e comprendono nuovi tipi di Puzzle

: I Pixelverses sono stati ridisegnati e comprendono nuovi tipi di Puzzle 5 Nuovi Livelli : Lotta attraverso 3 nuovi livelli di Pogostick e 2 grossi nuovi livelli: The Rainforest Rampage e Raging Ruins Pogostick

: Lotta attraverso 3 nuovi livelli di Pogostick e 2 grossi nuovi livelli: The Rainforest Rampage e Raging Ruins Pogostick Mini boss : Sono stati introdotti 2 mini boss in ogni parte del gioco

: Sono stati introdotti 2 mini boss in ogni parte del gioco 4 Nuovi Nemici : Spiky Jellyfish, Powerful Laserheads e i due Mini boss portano nuovi ed esaltanti sfide alla lista dei nemici in Rad Rodgers

: Spiky Jellyfish, Powerful Laserheads e i due Mini boss portano nuovi ed esaltanti sfide alla lista dei nemici in Rad Rodgers Armi completamente nuove: La leggendaria "Excalibat" da Rise of the Triad, ritorna in Rad Rodgers. Diventa invincibile e fai piazza pulita delle orde dei nemici grazie alla potente Excalibat.

Rad è un ragazzino vivace ma turbolento che forse gioca troppo con i videogiochi. Dopo essersi appisolato alla fine di una lunga notte passata giocando, Rad si sveglia e scopre che la sua vecchia e polverosa console è andata. All'improvviso si crea un vortice e lui viene risucchiato dalla TV, dove si ritrova protagonista della sua stessa avventura dei videogiochi. Dusty è la fidata console di Rad, dal cuore tenero ma un po’ sboccata. La sua velocità di clock non è più quella di una volta, ma ciò che gli manca in megahertz è compensato in esperienza e attitudine.

L'avventura di Rad e Dusty inizia nel primo mondo, catapultandoli attraverso sette pericolose fasi di divertimento platform piene di umorismo e azione. Questa mondo è una giungla decadente che è stata colpita da una feroce corruzione e spetta all'improbabile duo di amici, Rad e Dusty, di salvarne gli abitanti e ripristinare L’Albero degli Anziani come custode della terra.