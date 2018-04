Il platformer in 2D Light Fall festeggia la sua uscita su PC e Switch con un nuovo trailer

In occasione della sua uscita su PC e Nintendo Switch, gli sviluppatori Bishop Games festeggiano il loro Light Fall con un nuovo trailer, che mostra quanto di buono abbiamo da aspettarci dall'ispirato platformer in 2D.

Light Fall racconta la toccante storia di un giovane ragazzo nato e cresciuto a Numbra, una oscura regione dove le tenebre hanno avuto la meglio sulla luce; con l'aiuto di un vecchio e strampalato gufo di nome Stryx il suo compito sarà quello di trovare un modo per salvare la sua città natale, dimenticata ormai da tutti. Ciò che lo caratterizza è la possibilità di controllare lo Shadow Core, un misterioso congegno che gli permette di creare all'istante tutte le piattaforme di cui ha bisogno per farsi strada tra un livello e l'altro, alla ricerca di un futuro per la sua Numbra.

Una demo del titolo è stata mostrata al PAX East di quest'anno, dalla quale il pubblico ha potuto capire che Light Fall ha un'impostazione molto energica, dinamica, veloce e soprattutto offre un adeguato livello di sfida. Alla manifestazione sono stati mostrati inoltre altri due curiosi titoli, come The Good Life di Swery65 ed Ashen, l'action RPG sviluppato dal team Aurora44.

A proposito di sfida, una volta terminato un livello lo potrete rigiocare con la modalità Speedrun, condita da una classifica globale online che vi spingerà a ripercorrere più e più volte i vari dungeon per ottenere il miglior tempo possibile.