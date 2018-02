Il Pokémon World Championship sarà a Nashville, mezzo milione di dollari in palio

Allenatori di tutto il mondo scendete nell'arena: il più grande eventodell'anno, ovvero il Campionato del Mondo, prenderà il via il, nel Tennessee, mettendo in palio unsonanti.

Per ottenere l'accesso all'evento, gli allenatori di tutto il mondo dovranno ovviamente prendere parte a diversi eventi di qualificazione lungo tutta la stagione e guadagnare punti Championship.

Gli allenatori con il maggior numero di punti, alla fine della stagione regolare, staccheranno un biglietto d'invito per la fase finale del Campionato del Mondo.

Le versioni Pokémon Ultra Sole e Luna faranno il loro debutto nella scena competitiva quest'anno, sostituendo Sole e Luna come il gioco principale dei Campionati del Mondo.

Anche il formato del torneo è cambiato quest'anno, per consentire l'utilizzo di qualsiasi Pokémon presente nel Pokédex. Lo scorso anno, ad esempio, solo i Pokémon di Alola, ovvero i nuovi innesti, potevano prendere parte agli eventi competitivi.

Ci saranno comunque alcune restrizioni sulle creature che gli allenatori potranno scegliere, mentre alcuni Pokémon Leggendari saranno banditi del tutto. Per approfondire la conoscenza del regolamento ufficiale, nel caso in cui vogliate iniziare a competere per diventare i più grandi allenatori del mondo, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo link.