Il poster del film What Still Remains è ispirato alla copertina di The Last of Us?

What Still Remains è un film diretto da Josh Mendoza e uscito lo scorso mese di agosto in Nord America. La pellicola è da poco sbarcata anche su Netflix e proprio in questa occasione si sono aperte alcune polemiche riguardo il poster ufficiale del film.

La locandina di What Still Remains sembra essere ispirata a quella di The Last of Us, i colori sono certamente diversi mentre alcuni aspetti (come i personaggi, le ambientazioni e il taglio generale) ricordano effettivamente quelli visti nella copertina del gioco Naughty Dog. Da notare in ogni caso come la trama sia in ogni caso molto differente rispetto a quella dell'avventura di Joel ed Ellie.

L'immagine che paragona i poster di What Still Remains e The Last of Us è finita persino nei trending topic di Twitter ed è stata notata anche da Neil Druckmann, il quale si è limitato a commentare con l'emoticon della risata. Al momento nessun commento è arrivato da parte della compagnia produttrice del film.

Ricordiamo che The Last of Us è uno dei giochi più venduti degli ultimi anni con oltre 17 milioni di copie distribuite su PS3 e PlayStation 4, Naughty Dog è inoltre da tempo al lavoro sul sequel, The Last of Us Part II, in arrivo presumibilmente tra il 2019 e il 2020.