Il presidente di Take-Two si esprime su loot box e microtransazioni

Durante una recente conferenza con gli investitori ospitata in Arizona, il presidente diKarl Slatoff è stato interrogato sulle recenti polemiche relative alle microtransazioni e alle loot-box. Stando alle parole di Slatoff, le casse premio non sono considerabili gioco d'azzardo.

Parlando delle loot box, il presidente di Take-Two ha dichiarato di non vedere gli estremi del gioco d'azzardo, allineandosi alle considerazioni fatte dall'ente ESRB. Tuttavia, Slatoff non ha fatto nessun riferimento alla possibilità di inserire le casse premio nei prossimi giochi prodotti dalla compagnia.

Al contrario, come affermato un paio di settimane fa, Take-Two punterà alle microtransazioni come modello di business per il futuro. In tal senso, Karl Slatoff ha osservato che gli acquisti in-game andrebbero implementati per arricchire il grado di coinvolgimento nei giochi, tenendo sempre a mente le aspettative dei giocatori. Se è vero che le microtransazioni possono allungare la vita di un gioco, il presidente ha osservato che prima di tutto bisogna offrire un'esperienza molto ricca in termini di contenuti a partire dalla prima release del gioco, e solo in seguito pensare di espanderla con gli acquisti in-game.

Cosa ne pensate delle parole di Slatoff?