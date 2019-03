Il prezzo dei giochi su Epic Games Store è destinato a calare, parola di Sweeney

Grazie al grande margine di guadagno che garantisce, l'Epic Games Store sta riscuotendo un enorme successo tra i publisher. A differenza di realtà già affermate come Steam, che trattengono il 30% degli introiti derivanti dalla vendita, il neonato marketplace ne tiene per sé solamente il 12%, garantendo il restante 88% ai creatori.

La divisione incredibilmente favorevole ha scatenato un vero e proprio esodo verso Epic Game Store, che può già vantare un discreto numero di esclusive, alcune già presenti (Metro Exodus, Hades), altre in arrivo (Control, The Outer Worlds, i giochi di Quantum Dream). Tutto ciò, in ogni caso, non si è ancora tradotto in un risparmio consistente per i videogiocatori, visto che il prezzo finale dei titoli è rimasto sostanzialmente invariato.

Secondo il CEO e fondatore Tim Sweeney, è solo una questione di tempo prima che comincino a beneficiarne anche gli utenti: "Vedrete prezzi più bassi quando gli sviluppatori realizzeranno che possono vendere più copie dei loro giochi se questi costano di meno", ha dichiarato nel corso della recente Game Developers Conference. "Questa sorta di competizione economica fa davvero bene all'intera industria, e la renderà migliore sia per gli sviluppatori sia per i giocatori".

Ci auguriamo vivamente che la previsione di Sweeney si realizzi. Al momento, i prezzi dei giochi su Epic Games Store sono in linea con quelli proposti sulle piattaforme concorrenti. Per quanto riguarda la politica sulle esclusive, Sweeney ha assicurato che non durerà per sempre.