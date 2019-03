Il prezzo di PlayStation Classic continua a calare negli Stati Uniti

Nuovo calo di prezzo per PlayStation Classic in Nord America, dove molti rivenditori hanno abbassato fortemente il costo della console con l'obiettivo di smaltire rapidamente le scorte di magazzino.

A metà febbraio PlayStation Classic poteva essere acquistata ad un prezzo compreso tra i 50 ed i 60 dollari, nella giornata di ieri molte catene come Walmart, Target e Best Buy hanno proposto PlayStation Classic a 39.99 dollari mentre il gruppo B&H addirittura a 36,99 dollari.

Subito dopo Natale il prezzo era stato tagliato provvisoriamente a 59 dollari/euro ma anche questa mossa non sembra aver dato gli esiti sperati. Al contrario di NES Mini e SNES Classic, PlayStation Classic ha faticato non poco a trovare uno spazio sul mercato, svalutandosi molto rapidamente, al contrario le micro console Nintendo sono andate rapidamente sold out (NES Classic in particolare) mantenendo e aumentando il loro valore economico nel tempo.

Per quanto riguarda l'Europa, la console Sony può essere acquistata al prezzo medio di 59.99 euro, da segnalare come le scorte su Amazon siano terminate a livello globale.