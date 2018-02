Il primo aggiornamento di Sword Art Online: Fatal Bullet introdurrà altri due personaggi

Nel corso dellatenuta durante l’evento nipponicoha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per, il quale accoglierà due nuovi personaggi giocabili.

Mentre lo scorso ottobre era già stato annunciato l'arrivo di LLENN e Pitohui, due eroine tratte da Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, il colosso nipponico ha rivelato che i personaggi provenienti dallo spin-off saranno ben quattro, e non due. L’aggiornamento che verrà rilasciato a fine mese, quantomeno in Giappone, introdurrà infatti anche la piccola Fukaziroh e il mastodontico M.



Il massiccio update, inoltre, metterà a disposizione dei giocatori dei nuovi scenari secondari, una serie di costumi e accessori inediti, e la possibilità di cambiare il costume di Kirito. Tra le altre modifiche apportate dallo sviluppatore, perlopiù atte a risolvere bug minori e a migliorare l’esperienza complessiva, vi segnaliamo che il livello massimo dei personaggi, prima bloccato a 125, è stato portato a 150.



Sfortunatamente non sappiamo se l’aggiornamento sarà disponibile anche in Europa già da lancio del gioco o se, come accaduto per l'espansione di Sword Art Online: Hollow Realization, verrà rilasciato nelle settimane successive.



Già disponibile in Giappone su PlayStation e Xbox One, Sword Art Online: Fatal Bullet approderà nel nostro lato del globo il prossimo 23 febbraio su PS4, Xbox One e PC.