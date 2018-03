Il primo Devil May Cry per PC gratis dal 6 marzo per gli abbonati Twitch Prime

A partire dal 6 marzo e fino al 3 aprile, tutti gli abbonatipotranno riscattare una copia gratuita del primo capitolo diper. Un regalo molto interessante in vista della nuova Devil May Cry HD Collection

Come al solito, per ottenere il gioco dovete andare su Twitch, cliccare sull'icona a forma di corona nella barra in alto a destra e riscattare l'offerta. Qualora non conosciate il servizio in questione, invece, potete consultare il nostro articolo dedicato a Twitch Prime in cui vi spieghiamo nel dettaglio tutte le caratteristiche e i vantaggi proposti dall'abbonamento.

Ricordiamo che il primo capitolo di Devil May Cry per PC potrà essere riscattato gratuitamente dal 6 marzo fino al 3 aprile. A partire dal 13 marzo, invece, sarà disponibile la nuova Devil May Cry HD Collection contenente i primi tre capitoli della serie interamente giocabili a 4K su PC.