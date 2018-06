Il primo episodio di The Walking Dead Final Season arriverà ad agosto

Telltale Games e Skybound hanno annunciato che The Walking Dead The Final Season sarà disponibile dal 14 agosto 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La data di pubblicazione dei capitoli successivi non è stata resa nota.

The Walking Dead Final Season concluderà la storia di Clementine, iniziata nel 2012 e che abbiamo visto crescere nel corso della saga. L'ultima stagione di The Walking Dead A Telltale Series presenterà diverse migliorie rispetto alle stagioni precedenti, tra cui combattimenti non scriptati, telecamera alle spalle del protagonista e un comparto tecnico migliorato con supporto per il 4K su PC, PS4 e Xbox One X.

Al momento non sappiamo se The Walking Dead A Telltale Series: The Final Season arriverà anche su Nintendo Switch, gli sviluppatori non hanno infatti dichiarato nulla a riguardo.