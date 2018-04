Il primo evento dedicato a Far Cry 5, Well Done, è ora disponibile su tutte le piattaforme

Come promesso da, oggi vi segnaliamo l'arrivo del primo Live Event dedicato a, chiamato. Sarà completabile fino al 10 aprile e vi chiederà di usare il fuoco per uccidere gli animali. Un gioco da ragazzi dite? Niente molotov e lanciafiamme.

Come promesso dagli sviluppatori, il primo Live Event dedicato al recente ed apprezzatissimo Far Cry 5 è disponibile su tutte le piattaforme. L'arrivo di questi eventi è stato pubblicizzato da Ubisoft sin da prima del lancio ufficiale del gioco, ed ora è finalmente arrivato il primo, intitolato Well Done.

I Live Event sono delle missioni speciali che vi chiederanno di portare a termine determinati compiti, al completamento dei quali riceverete delle ricompense esclusive. Nel caso di Well Done, Hurk vi sfiderà ad uccidere alcuni animali usando il fuoco: sulla carta questo compito sembra un gioco da ragazzi, ma il bello è che non potrete usare né le molotov tantomeno il lanciafiamme.

Dovrete quindi ricorrere solamente alle frecce infuocate per colpire le vostre prede ed ai classici barili rossi incendiari per sperare di appiccare un fuoco ed uccidere con esso qualche malcapitato animale.

Riceverete più Silver Bar quanto più progredirete nella sfida. Al raggiungimento di 20 uccisioni sbloccherete invece l'arma Prestige chiamata Flamebearer, mentre se la community riuscirà ad effettuare 150.000 kill verrà sbloccato per tutti i partecipanti un nuovo outfit.

Per partecipare all'evento dovrete aprire il menù di gioco e selezionare la voce Live Events dalla sezione dedicata all'online; avrete solamente fino al 10 aprile per portare a termine la missione.

