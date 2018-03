Il primo gioco di Sharkmob sarà basato su una IP cult del passato

Lo scorso anno alcuni sviluppatori disi distaccarono dal colosso francese per fondare lo studio indipendente. Quest'oggi il CEO Fredrik Rundqvist ha condiviso alcune interessanti informazioni sul primo progetto della software house.

Come dichiarato ai microfoni di Venture Beat, il gioco sarà dedicato a un pubblico adulto, sfrutterà l'Unreal Engine 4, arriverà su PC e probabilmente anche su PS4 e Xbox One, sarà completamente incentrato sul multiplayer e sarà basato su una IP cult del passato (non sappiamo se proveniente dal mondo videoludico o cinematografico) che si sposa perfettamente con il concetto di multiplayer. Quale potrebbe essere secondo voi questa storica IP su cui si baserà il gioco? Ricordiamo che fra le fila di Sharkmob troviamo il Game Director, il Technical Director, l'IP Director, e l'Art Director di The Division, e altri sviluppatori che hanno lavorato a Far Cry 3, World in Conflict, HITMAN e Assassin’s Creed: Revelations.