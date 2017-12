Il primo Humble Monthly del 2018 include Quantum Break e Warhammer 40,000: Dawn of War II

Il primodel 2018 inizierà con il fragoroso arrivo di: il titolo di, dapprima pubblicato su Xbox One e poi giunto su PC via Windows Store e Steam, è disponibile nel pacchetto offerto da Humble Bundle per il mese di gennaio.

Per chi non lo sapesse, Humble Monthly fornisce un servizio mensile tramite cui propone ai suoi clienti un bundle di videogiochi ogni 30 giorni al costo complessivo di $12. In questa occasione, i giocatori, a questo modico prezzo, possono mettere le mani su Quantum Break, The Long Dark e Warhammer 40,000: Dawn of War II (l'acquisto dei tre giochi su Steam, costerebbe attualmente un totale di $115).

Il pacchetto, acquistabile già da adesso, sarà disponibile a partire dal mese di gennaio, quando altri sette (circa) giochi verranno aggiunti ai tre di cui sopra. Il 5% del denaro versato dai giocatori sarà donato in beneficienza: nello specifico, i soldi arriveranno ad una compagnia che si occupa di fornire un accesso sicuro e pulito dell'acqua nei Paesi in via di sviluppo. Se interessati all'acquisto, quindi, vi rimandiamo a questo indirizzo.

A proposito di Remedy Entertainment, vi segnaliamo che sono recentemente emersi nuovi dettagli su Project 7, nuovo titolo su cui gli sviluppatori finlandesi sono al lavoro.