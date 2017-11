Il primo Mafia torna finalmente disponibile anche su Steam

Tornato recentemente su GOG , il primo Mafia è ora nuovamente disponibile anche su Steam, dopo essere stato rimosso nel 2012 a causa di problemi contrattuali relativi ai diritti di alcune tracce della colonna sonora.

Il gioco può essere ora acquistato nuovamente su Steam al prezzo di 9.99 euro, a differenza di quanto accade su Good Old Games con l'acquisto non sono previsti bonus digitali come manuale in PDF, artwork, wallpaper, making of e altri contenuti extra.

Uscito originariamente nel 2002, il gioco ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica, dando vita a una saga composta da altri due episodi, l'ultimo dei quali, Mafia III, pubblicato nel 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC.