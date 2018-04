Il primo trailer del nuovo Battlefield è pronto, annuncio imminente?

Il 2018 sarà l'anno del nuovo Battlefield: sappiamo che il gioco sarà mostrato durante l'evento EA Play di giugno ma un primo teaser trailer potrebbe fare il suo debutto molto prima, considerando che il video in questione è praticamente pronto.

E' quanto si apprende dalle parole di Randy Evans (Senior Video & Media Director di DICE) il quale ha confermato su Twitter che il video d'esordio è già completo, montato e interamente visibile dall'inizio alla fine.

Il video in questione potrebbe essere un semplice teaser di pochi secondi realizzato per svelare il nome e il logo del gioco, oltre all'ambientazione, per poi rimandare all'evento EA Play per il trailer completo e magari un primo filmato di gameplay.

Secondo gli ultimi rumor, Battlefield V (titolo provvisorio) uscirà a ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC e sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Non ci resta che attendere per saperne di più, nella speranza che il video teaser possa essere pubblicato entro breve...