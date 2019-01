Il primo Uncharted prevedeva un gameplay molto diverso, rivela Lucas Pope

Lucas Pope, il geniale sviluppatore artefice di Papers, Please e Return of the Obra Dinn, ha svelato un interessante retroscena sulla delicata fase creativa del primo Uncharted a cui ha partecipato nel 2007 assieme a Naughty Dog.

"Quando ho visto per la prima volta Uncharted, ho pensato che fosse davvero fantastico", ha spiegato Pope nel corso dell'intervista concessa ai colleghi di Ars Technica: "Sembrava Indiana Jones, era esattamente quello su cui volevo lavorare".

In qualità di programmatore "junior", l'autore statunitense racconta che "è pazzesco pensare a quel periodo, ma quando ho ottenuto il lavoro non c'era ancora nessun tipo di strumento di sviluppo con GUI o cose simili, avevo a disposizione solo degli strumenti per immettere righe di comando e dati back-end".

Per la stessa natura del lavoro svolto da Pope e degli altri programmatori impegnati nello sviluppo di Drake's Fortune, "una delle cose più interessanti di Uncharted 1 era che non avevamo nessuna idea di cosa stessimo facendo". Ricordando le discussioni avvenute al tempo con gli altri membri del team di Naughty Dog, l'autore di Return of the Obra Dinn afferma che in quel periodo la software house californiana non aveva ancora capito quale direzione prendere con le meccaniche di gioco del titolo.

Stando a Lucas Pope, infatti, il primo Uncharted avrebbe subito una significativa revisione solo sei mesi prima dell'uscita del gioco, seppur rimanendo fedele al concept originale: "All'improvviso, uscì Gears of War e mostrò loro cosa bisognava fare", commenta Lucas spiegando che, con il lancio del kolossal sparatutto di Epic Games, i vertici della compagnia di Santa Monica decisero di modificare il sistema di controlli, la prospettiva della telecamera e i movimenti del protagonista.



Nel 2011, il presidente di Naughty Dog Evan Wells affermò che il concept originario di Uncharted era ben diverso dal gioco finale e somigliava a BioShock, con una telecamera rigorosamente in soggettiva e una storia ambientata su di una sperduta isola tropicale.