Il primo video gameplay di F1 2018 ci porta a Monaco con Charles Leclerc

Codemasters ha pubblicato oggi il primo video di gameplay di F1 2018, con Charles Leclerc del team Alfa Romeo Sauber F1 che fa un giro nella sua pista di casa, l'iconico Circuito di Monaco, in vista della gara di questo fine settimana.

Dandoci un assaggio della grafica migliorata di F1 2018 il trailer ci fa fare un giro di Monaco con il voice-over del pilota ventenne di Monégasque Sauber, un appassionato giocatore che recentemente è stato filmato mentre giocava al nuovo titolo a Baku, Azerbaijan. Parlando di F1 2018, Charles ha dichiarato: "Adoro giocare al gioco di F1! Non appena esco dall'auto, mi manca la corsa. Quindi, quando torno a casa, gioco per divertimento. Questo è il massimo che posso ottenere per guidare una macchina di Formula 1 fuori dalla pista, quindi è sempre molto divertente giocare " Riguardo la creazione di Monaco in F1 2018 Charles ha aggiunto: "Prima di tutto, sono rimasto sorpreso da quanto fosse realistico lo scenario. Essendo nato a Monaco, conosco molto bene il circuito. Un tracciato ben fatto nel gioco. La mia parte preferita è l'ultimo settore perché c'è un ottimo ritmo per il pilota."

Parlando della nuova grafica svelata oggi nel nuovo video di Monaco, Stuart Campbell, il nuovo Art Director di F1 2018 ha affermato, “Uno dei più grandi miglioramenti visivi per F1 2018 sono i nostri sistemi atmosferici di illuminazione del cielo e delle nuvole completamente rivisti. Questi sistemi funzionano in sintonia e influenzano tutti gli aspetti del rendering del gioco, rendendolo più credibile che mai. La nostra nuova tecnologia cloud rappresenta in modo più accurato il mondo reale con formazioni di nuvole migliorate, oltre a risposte alla luce attraverso i vari scenari meteorologici che sono una parte fondamentale in F1. Anche in una giornata limpida, il cielo sembra interessante con dettagli di nuvole di alta qualità, il nuovo sistema atmosferico dà un vero senso di profondità e collega il cielo al terreno in un modo più coeso, creando panorami mozzafiato.”

Uno dei numerosi miglioramenti chiave al sistema di fisica dell'automobile, viene rivelato brevemente nel filmato di Monaco. Lee Mather, Game Director dei titoli F1, ha spiegato: "L'inclusione di un Energy Recovery System (ERS) gestito dal giocatore è stato aggiunto alla fisica del veicolo per F1 2018 poiché ci sforziamo sempre di fornire la più autentica ricreazione possibile dello sport. Aumentando il potente motore a combustione interna, il giocatore avrà diverse modalità di schieramento tra cui scegliere. L'inclusione dell'ERS non solo darà al giocatore un'esperienza di Formula 1 ancora più autentica, ma servirà anche a creare gare ancora più varie ed emozionanti”.

Quest’anno, oltre a un forte miglioramente visivo e all'inclusione dell'ERS gestito dai giocatori; F1 2018 vanta una serie di altre nuove funzionalità e miglioramenti. Ci sono più auto classiche da guidare per il giocatore e la modalità Carriera è stata ampliata per immergere ulteriormente il giocatore nel mondo della Formula 1. F1 2018 includerà tutti i piloti, le squadre e i circuiti ufficiali della stagione del 2018. Quest'anno vede il ritorno del French Grand Prix per la prima volta dal 2008, sul Circuit Paul Ricard, e anche il ritorno del German Grand Prix all'Hockenheimring. F1 2018 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC in tutto il mondo Venerdì 24 Agosto 2018.