Il producer di Devil May Cry 5 vorrebbe lavorare su Rival Schools 3 e Dragon's Dogma 2

Hideaki Itsuno, Game Director di Devil May Cry 5, ha rivelato ai microfoni di DualShockers alcuni dei progetti che sarebbe interessato a seguire in futuro, citando tra gli altri Rival Schools 3 e Dragon's Dogma 2.

Itsuno fa sapere di essere interessato a lavorare su vari progetti, se Capcom dovesse mai offrirgli questa possibilità: "Posso citare Dragon's Dogma 2, Capcom vs SNK 3, Street Fighter Alpha 4, Street Fighter VI, Power Stone 3... ma in assoluto dico Rival Schools 3, è forse il progetto che mi sta maggiormente a cuore. I primi due giochi si concentravano sui primi due anni di scuola superiore, manca dunque un titolo dedicato al terzo e ultimo anno... Non sarebbe fantastico? La saga si concluderebbe nell'anno del diploma."

Al momento Rival Schools 3 non sembra essere nei piani di Capcom ha il producer di Devil May Cry 5 spera di "poter presto affrontare l'argomento con i vertici della compagnia."