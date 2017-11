Il producer di Need for Speed Payback parla delle microtransazioni

Intervistato recentemente da Glixel, il producer disi è espresso riguardo le, uno degli argomenti più caldi di questo autunno videoludico.

Marcus Nilsson esprime la sua opinione in merito: "Produrre i giochi non è mai costato così tanto e anche l'acquisto degli stessi ha raggiunto costi notevoli. Dal nostro punto di vista, vediamo sempre più persone acquistare meno giochi e utilizzarli per un lasso di tempo superiore rispetto al passato. L'obiettivo quindi è mantenere un prodotto vivo e sempre interessante nel tempo. E' difficile trovare una soluzione che sia ideale per tutti. Molti pensano che i giochi Tripla A non valgano 60 dollari e aspettano delle promozioni per l'acquisto... ma chi decide il reale valore di questi prodotti? GTA V e GTA Online costano come The Last of Us, anche se quest'ultimo dura appena dieci ore o poco più. Non ho una idea precisa a riguardo, sarà una discussione lunga, probabilmente..."